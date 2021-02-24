دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، الثلاثاء، أن تسريب بعض اللاعبين لتشكيلات فرقهم بشكل غير مقصود بسبب مشاركتهم في لعبة "فانتاسي" أمر "لا أخلاقي" لكن لا يمكن السيطرة عليه.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي أمام بوروسيا منشنغلادبخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عند سؤاله عن القضية: "لا أعرف شيئا عن هذه اللعبة ولم ألعبها من قبل"، حسب قوله.

وتابع المدرب الإسباني قائلا، في إطار إجابته عن سؤال حول شرعية تسريب التشكيلات: "إنه أمر لا أخلاقي وغير مهني لكن لا يمكن السيطرة عليه"، لافتا إلى أن بعض اللاعبين لديهم أصدقاء من الفرق الأخرى ويخبرونهم ببعض المعلومات عن تشكيلة فرقهم.

وكانت قد أثارت قضية تسريب خبر عدم مشاركة الإنجليزي جاك غريليش في مباراة أستون فيلا أمام ليستر سيتي، جدلا واسعا، إذ قام عدد من لاعبي فريقه ببيعه في لعبة الفانتاسي، ما أشار إلى أنه لن يلعب المباراة بسبب الإصابة.

ويلعب أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم لعبة "الفانتاسي" التي تعتمد على جمع النقاط التي يتحصل عليها لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز من تقييم أوتوماتيكي لأدائهم في المباريات وفق معايير ومقاييس ثابتة لبعض الأحداث التي تشهدها المواجهات، ويعيش المشارك فيها دور المدرب عبر اختيار تشكيلته الأساسية والاحتياطية وبيع وشراء اللاعبين حسب الإمكانيات المالية المتوفرة لديه.

يذكر أن غوارديولا أحد أكثر المدربين الذين يتعرضون لانتقادات من جانب جمهور الفانتاسي بسبب سياسة المداورة التي يتبعها في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.