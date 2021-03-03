(CNN)-- كتب كريستيانو رونالدو اسمه في سجلات كرة القدم مرة أخرى بمناسبة مباراته رقم 600 في الدوري.

وعندما أحرز هدف يوفنتوس الثالث في شباك سبيزيا خلال مباراتهما التي جرت يوم الثلاثاء، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل 20 هدفا على الأقل خلال 12 موسمًا متتاليًا في أكبر خمس بطولات دوري في أوروبا.

وأحرز ألفارو موراتا وفيديريكو كييزا أول هدفين ليوفنتوس قبل أن يسجل رونالدو هدفا من هجمة مرتدة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في الدوري الإيطالي بفارق سبع نقاط عن زعيم الدوري انتر ميلان.

وقال مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو: "نحن نصنع بداية رائعة، وهو أمر طبيعي عندما كنت تلعب كل ثلاثة أيام".

"لقد حاولنا إدارة المباراة وخلقنا أيضًا بعض الفرص في الشوط الأول. في الشوط الثاني، بفضل بعض الوجوه الجديدة، تمكنا من أن نكون أكثر تهديدًا وتغيير المواجهة، مع تقدم الجناحين ولاعبي الوسط بشكل جيد في داخل الصندوق".

وأحرز رونالدو حتى الآن 20 هدفا في 21 مباراة بالدوري هذا الموسم ويظل هداف الدوري الإيطالي متقدما بفارق هدفين على روميلو لوكاكو لاعب إنتر.

في الشهر الماضي، كان يُعتقد أن رونالدو أصبح أعظم هداف في كل العصور، على الرغم من استمرار الجدل حول ما إذا كان قد تجاوز الرقم المتنازع عليه للمهاجم النمساوي التشيكي الراحل جوزيف بيكان.

وهو أول لاعب على الإطلاق يفوز بألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، ويقترب اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا أيضًا من الرقم القياسي الدولي لتسجيل الأهداف بعد أن سجل هدفه رقم 102 مع البرتغال العام الماضي.