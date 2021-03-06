دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، السبت، مصرع متسابق سعودي خلال منافسات المرحلة الثانية من رالي الشرقية الدولي، فيما أصيب مواطنه بطل سباقات السيارات يزيد الراجحي.

وقدم الاتحاد، عبر حسابه في تويتر، تعازيه لأسرة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي لقي مصرعه إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من السباق.

ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. https://t.co/Fc4e6pV9df

وعبر الأمير بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن حزنه لوفاة الشمري، قائلا إنه تلقى الخبر ببالغ الأسى.

ببالغ الأسى.. أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد رياض الشمري .. المتسابق في رالي الشرقية تويوتا الدولي.. والعزاء لكل المتسابقين ولأسرة الرالي.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته "إنا لله وإنا إليه راجعون"

وقال الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إن المتسابق الشهير يزيد الراجحي بطل سباقات السيارات، وملاحه مايكل أور، قد أصيبا في حادث مع انطلاق المرحلة الثانية من رالي الشرقية، السبت.

وأشار الاتحاد إلى أنه جرى نقل الراجحي عبر طائرة مروحية إلى مستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

كما أعلن الاتحاد "انسحاب المتسابقين من المرحلة الثانية في رالي الشرقية بسبب تعرضهم لحوادث"، موضحًا أن هذه المرحلة شهدت "بعض الحوادث، آملين الشفاء العاجل لكل المصابين".

وأكد الاتحاد أنه تم إلغاء الحفل الختامي للرالي، الذي كان مقررًا السبت، مع الاكتفاء بمؤتمر صحفي وتوزيع الجوائز في مقر السباق

وانطلق رالي الشرقية الخميس الماضي، وأًجريت سباقاته لفئات الدراجات والسيارات على مدار 3 أيام بمشاركة متسابقين من داخل وخارج السعودية.