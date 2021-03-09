لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، أن يواكيم لوف سيتنحى عن منصبه كمدرب للمنتخب الألماني بعد بطولة أوروبا 2020 هذا الصيف.

كان من المقرر أن يستمر عقد لوف، البالغ من العمر 61 عامًا، حتى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لكنه طلب خروجًا مبكرًا تم الاتفاق عليه من قبل اتحاد الكرة.

قاد لوف، الذي تولى المسؤولية منذ أغسطس/آب 2006، ألمانيا إلى نهائيات كأس العالم 2014، حيث تغلب فريقه بشكل لا يُنسى على البرازيل المُضيفة 7-1 في نصف النهائي.

كما وصلت ألمانيا إلى نصف نهائي يورو 2016، وخسرت أمام الدولة المضيفة فرنسا، لكنها انسحبت بعد ذلك في مراحل المجموعات من نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال لوف، في بيان: "أتخذ هذه الخطوة بوعي شديد، ومليء بالفخر والامتنان الكبير، ولكن في نفس الوقت ما زلت متحمسًا للغاية عندما يتعلق الأمر ببطولة أوروبا المقبلة".

وأضاف: "أنا فخور لأنه كان شرفًا لي أن أعمل من أجل بلدي ولأنني عملت منذ 17 عامًا تقريبًا مع أفضل اللاعبين في البلاد ورافقتهم في تطورهم".

ومن المقرر أن تقام بطولة يورو 2020 المؤجلة في 12 دولة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تموز.

وتلعب ألمانيا في المجموعة السادسة، إلى جانب فرنسا والبرتغال والمجر، وستقام جميع مبارياتها في دور المجموعات على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.