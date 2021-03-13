دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الجمعة، على الشائعات التي ربطت اسمه بعودة المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، لقيادة الدفة الفنية لنادي الزمالك المصري، مؤكدا ألا علاقة له بالأمر.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "لازلت أوضح من لحظة اعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر الشقيقة ولازالت الاشاعات والاقاويل وآخرها اليوم عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك"، حسب قوله.

وأضاف الوزير السعودي قائلا: "لا لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان ليس في مصر فقط وغير مصر إلا استثماري وتملكي لنادي الميريا الاسباني ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير ... فقط هذه علاقتي بكرة القدم"، على حد تعبيره.

وأردف آل الشيخ قائلا: "للتوضيح لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جداً ... وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين اتواصل معهم هاتفياً أو يزوروني في المملكة"، حسب قوله.

وختم المسؤول السعودي قائلا: "لقد تعودت على استخدام اسمي في كثير من الاخبار الغير حقيقية والمغرضة ... التي اعلم ان الهدف من ورائها تشويه لصورتي ويقف خلفها جهات اعلمها جيداً ... حفظ الله امتنا العربية ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ودمتم بخير"، على حد تعبيره.

وأعلن الزمالك الخميس عن عودة المدرب الفرنسي لقيادة الفريق بعد أن كان قد غادر ليقود نادي التعاون السعودي، ما أثار موجن من الجدل حول أهمية هذه الخطوة والأسباب التي تقف خلفها.