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نشر الأحد ، 04 ابريل / نيسان 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، السبت، حقيقة فصل نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، من المعهد العالي للدراسات المتطورة، نافية الأمر.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة"، حسب قولها.

وأضافت التعليم العالي المصرية: " تؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته"، على حد تعبيرها.

وكان قد سجل اللاعب المصري الهدف الثاني لفريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للريدز.

يذكر أن صلاح غادر مصر عام 2012 مغادرا إلى سويسرا لبدء مسيرته الاحترافية مع نادي بازل.