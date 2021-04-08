تشيلسي يقترب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بورتو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فاز نادي تشيلسي الإنجليزي على مضيفه بورتو البرتغالي، مساء الأربعاء، بهدفي دون رد، ضمن مباريات الذهاب في دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسون ماونت الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي لُعبت في استاد رامون سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية بإسبانيا، بسبب قيود السفر بين إنجلترا والبرتغال جراء ظروف فيروس كورونا.

في حين أحرز بنجامين تشيلويل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 85.

وفي بداية المباراة، كانت السيطرة لصالح بورتو، إلا أن تشيلسي احتوى ضغط النادي البرتغالي، واستطاع تسجيل هدفيه.

وسيخوض الفريقان مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 13 أبريل/نيسان.