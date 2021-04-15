دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقصى ريال مدريد ليفربول من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الإياب في ربع نهائي البطولة بالتعادل السلبي، مساء الأربعاء.

ومع التعادل، تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، وذلك عبر مجموع مباراتي الذهاب والإياب (3/1).

وخلال مباراة الليلة، لم يتوج ضغط ليفربول على مدار الشوطين بتسجيل أي أهداف لصالحه. وفي الوقت نفسه، لم يهز ريال مدريد شباك الريدز رغم تمكنه من تنفيذ هجمات مرتدة.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد تشيلسي في مباراتي نصف النهائي، في يومي 28 أبريل/نيسان الحالي و4 مايو/أيار المقبل.