منح محمد صلاح شارة كابتن منتخب مصر بعد جدل حول الأقدمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، أن المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم قرر منح شارة كابتن المنتخب إلى اللاعب محمد صلاح، بعد جدل حول الاعتماد على معيار أقدمية الانضمام للمنتخب.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان، إن قرار منح شارة كابتن المنتخب إلى محمد صلاح جاء بعدما أبلغ المدير الفني حسام البدري اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية، وأضاف البيان أن اللاعبين ساندوا هذه الخطوة.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن البدري يرى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور، ومنها شارة القيادة.

وأكد الاتحاد أن الجهاز الفني والإداري يسعي إلى ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.