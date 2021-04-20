أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أليكساندر شيفيرين، لـCNN أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس كانا قد أكدا له أنهما لن يشاركا في بطولة "دوري السوبر الأوروبي" لكنه تفاجأ بالأنباء التي سمعها، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمع للنصائح القانونية بشأن الفرق الثلاثة التي وصلت إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وقال شيفرين: "لأننا نحترم الجماهير والتقاليد وكرة القدم ومجتمع كرة القدم ومجتمعنا سننتصر، في النهاية، سننتصر"، حسب قوله.

وتابع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلا: "إذا أراد 12 شخصا الاجتماع من أجل احتجاز كرة القدم كرهينة، من أجل ملء جيوبهم الممتلئة أصلا ولا يمكن وضع المزيد من المال فيها، فلا يمكنهم الانتصار على المدى الطويل لا يمكنهم الفوز"، حسب تعبيره.

وأضاف شيفرين قائلا: "الجماهير ليست للبيع وكذلك اللاعبين وأتمنى أن يرفعوا أصواتهم وأن يوقفوا هذا المشروع غير العقلاني الذي سيقتل كرة القدم ليس فقط في بريطانيا ولكن في أوروبا ككل".

وكشف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اليونايتد ويوفنتوس كانا قد أكدا له أنهما لن يشاركا في البطولة (دوري السوبر الأوروبي) لكنه تفاجأ بأنباء مشاركتهما، وهاجم رئيس يوفنتوس، أندريا أنييلي بشكل شخصي.

وقال شيفرين عن أنييلي: "ظننت أننا أصدقاء أيضا، لكنني كنت مخطئا، بالنسبة لي أفضل أن أكون ساذجا على أن أكذب طوال الوقت"، وكان قد وصف الفرق المشاركة في البطولة بـ"الأفاعي"، وأضاف عن أنييلي: "رئيس مجلس إدارتهم (يوفنتوس) أكد شيئا ثم هرب، ولايزال مختبئا في مكان ما ربما، لا أعرف أين هو"، حسب قوله.

ولم يرد يوفنتوس على تصريحات شيفرين بعد.

وعن الفرق التي وصلت إلى المربع الذهبي للنسخة الحالية من البطولة: ريال مدريد ومانشستر سيتي وتشيلسي، أشار رئيس الاتحاد الأوروبي إلى أن اليويفا سيتستمع لنصائح قانونية بهذا الشأن.