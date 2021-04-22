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برشلونة: عدم الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي سيكون "خطأ تاريخيًا"

رياضة
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من خيال إلى فشل.. هذا كل ما قد تحتاج معرفته عن دوري السوبر

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وقف نادي برشلونة، الخميس، إلى جانب قرار النادي بالانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي، ودعا إلى إصلاحات مالية وهيكلية فورية في كرة القدم.

وفي بيان، رفض النادي الإسباني الشهير الاحتجاج على المنافسة المثيرة للجدل بالقول إنه كان هناك "ضغط وترهيب غير مبررين" ضد المشروع.

وأشار البيان الصحفي إلى أن "القرار تم اتخاذه عن قناعة بأنه سيكون خطأ تاريخيًا رفض فرصة أن تكون جزءًا من هذا المشروع كأحد الأعضاء المؤسسين له".

وأقر برشلونة برد فعل الجمهور الساحق على اقتراح الدوري السوبر بالقول إن النادي "يقدر أن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل المتعمق للأسباب التي تسببت في رد الفعل هذا".

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