مانشستر سيتي يفوز بكأس الرابطة الإنجليزية.. ويعادل رقم ليفربول القياسي

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نشر الأحد ، 25 ابريل / نيسان 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تُوج مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، مساء الأحد، بعد فوزه على توتنهام في مباراة نهائي البطولة، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح مانشستر سيتي الفرنسي ايميريك لابورت، من رأسية في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا لنحو 8 آلاف مُشجع.

ومع اقتناص مانشستر سيتي لكأس الرابطة الإنجليزية للمرة الرابعة على التوالي، عادل الفريق الرقم القياسي لليفربول من حيث الفوز بالبطولة (ثمانية مرات).

في وقت ارتفع رصيد البطولات للمدير الفني للفريق بيب غوارديولا إلى 30 لقبا، وذلك في غضون 13 سنة.