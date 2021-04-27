أبوتريكة عن كأس العرب: يجب أن تعالج الرياضة ما تسببه السياسة من انشقاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب المصري السابق، محمد أبو تريكة، رسالة في الاستوديو التحليلي الذي يسبق سحب قرعة كأس العرب 2021 في قطر، مشددا على أهمية دور الرياضة في لم شمل الشباب العرب.

وقال أبو تريكة في ظهوره عبر قناة "Bein Sports" إن "الشباب العربي يحتاج للأمل"، مشيرا إلى أن أهمية دور الرياضة في علاج الانشقاق السياسي وأن الرياضة دائما يجب أن تجمع الجميع.

وأضاف اللاعب المصري السابق قائلا: " كل العالم يتجمع إلا نحن ولسنا بحاجة لوصي كي نتجمع"، وكان قد قال في بداية حديثه: "منذ الستينات لم نتجمع سوى مرات قليلة كعرب رياضيا".

وستسحب قرعة كأس العرب 2021 والتي تستضيفه الدوحة، بمشاركة 23 منتخبا عربيا، يتأهل منهم 9 فرق مباشرة وذلك حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حين سيلعب 14 منتخبا تصفيات للتأهل إلى البطولة.

ويشرف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تنظيم هذه البطولة لأول مرة، إذ كانت تننظم سابقا عبر اتفاق الاتحادات القارية.