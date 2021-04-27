قرعة كأس العرب في قطر.. ديربي مصر والجزائر والسعودية في مجموعة المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسفرت قرعة كأس العرب في قطر والمقرر إقامتها في ديسمبر/كانون أول المقبل، عن مواجهات نارية بين المنتخبات العربية في آسيا وأفريقيا.

وسُحبت القرعة الثلاثاء في العاصمة القطرية، الدوحة، بمشاركة اللاعب السعودي السابق، نواف التمياط، وأسفرت عن وقوع المنتخب القطري إلى جانب العراق والفائز من مباراة الكويت والبحرين الفائز من مباراة عُمان والصومال التأهيليتين إلى البطولة.

أما المجموعة الثانية فضمت تونس والإمارات وسوريا والفائز من مباراة اليمن وموريتانيا، في حين جاء في المجموعة الثالثة السعودية والمغرب والفائز من مباراة المنتخب الفلسطيني وجزر القمر ومن مواجهة الأردن وجنوب السودان.

وفي المجموعة الرابعة والأخيرة وقع المنتخب المصري إلى جانب نظيره الجزائري ومعهما الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي ومن لقاء ليبيا والسودان.