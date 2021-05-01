بعد إهداره فرصة التأهل على الأهلي.. الجماهير توجه رسائل لهيثم عسيري

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) – تضامن جمهور الأهلي السعودي مع اللاعب الشاب هيثم عسيري بعد أن أهدر فرصة محققة للتسجيل أمام الدحيل القطري ساهمت بخروج فريقه من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ووصفته الجماهير بأنه مستقبل الكرة السعودية.

وظهر عسيري (20 عاما) في مباراة الأهلي والدحيل، الجمعة، ونجح بتسجيل هدف فريقه الوحيد في المباراة، لكنه أهدر انفرادا صريحا بفرصة هدف محقق كان كفيلا بصعود فريقه إلى دور الـ16.

وانتشر وسم "كلنا هيثم عسيري" على تويتر، وأعرب قطاع كبير من جماهير الأهلي عن دعمهم للاعب الشاب واصفيان إياه بـ"مستقبل الكرة السعودية".

وتعادل الأهلي مع الدحيل بهدف لمثله ليهدر الفريقان فرصة العبور للدور المقبل من البطولة الآسيوية، في حين ساهمت هذه النتيجة بتأهل الهلال كأحد أفضل الفرق التي احتلت المركز الثاني، بعد أن كانت فرصته ضعيفة جدا بالتأهل إثر الهزيمة من شباب الأهلي دبي بهدفين نظيفين.

وعانى الأهلي من أحد أسوأ مواسمه منذ وقت طويلأ، إذ يحتل المركز التاسع في الدوري بعد أن كان أحد المنافسين، وشهدت كواليسه مشاكل بين الإدارة السابقة واللاعبين ما أدى في نهاية المطاف لاستقالة مجلس إدارة عبدالإله مؤمنة.