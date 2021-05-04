بعد إعلان توليه تدريب روما.. نظرة على ذكريات مورينيو في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أسبوعين على إقالته من تدريب توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، أعلن نادي العاصمة الإيطالية الشهير، روما، التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الثلاثاء، نستعرض أبرز الإنجازات التي حققها مورينيو في إيطاليا.

ونشر روما بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيه: "يسر النادي أن يعلن عن التوصل لاتفاق مع جوزيه مورينيو ليكون مدربنا الجديد قبل موسم 2021/2022".

وعاد النادي وأبرز تصريحات لمورينيو قال فيها: "بعد الاجتماعات مع ملاك النادي، فهمت على الفور طموحاتهم لنادي روما، نريد أن نبين معا مشروعا رابحا".

وأضاف المدرب البرتغالي قائلا: "الشغف العظيم للجماهير أقنعني بقبول هذا المنصب، لا يمكنني انتظار انطلاقة الموسم، فلتحيا روما"، حسب قوله.

وكان قد أُقيل مورينيو من تدريب توتنهام في مارس/أذار الماضي دون أن تذكر الإدارة بقيادة، دانييل ليفي، أسباب الإقالة التي تزمانت مع مشاركة النادي بمشروع دوري السوبر الأوروبي الفاشل.

ويمتلك "السبيشال وان" تاريخيا حافلا في إيطاليا حين كان مدربا لإنتر ميلان، إذ حقق لقب الدوري الإيطالي الممتاز مرتين وكأس إيطاليا مرة والسوبر الإيطالي مرة ودوري أبطال أوروبا مرة.

وانتهت حكاية مورينيو في إيطاليا بعد تحقيق لقب دور يالأبال عام 2010، إذ تلقى عرضا من ريال مدريد الإسباني ولم يعد مع الإنتر إلى مدين ميلانو بعد المباراة النعائية أمام بايرن ميونخ في ملعب "ٍسانتياغو برنابيو".

ويقول المدرب البرتغالي عن تلك التجربة إنها كانت الأكث عاطفية في مسيرته ولم يكن يريد مغادرة "النيراتزوري" لكن لم يكن بإمكانه رفض عرض الريال الذي كان سيخدم مسيرته بشكل كبير آنذاك.

واشتهرت لقطة وداع مورينيو للاعبه السابق، ماركو ماتيراتزي، عندما بكى الثنائي في لحظة وداع بعضهما قرب أسوار ملعب الريال بعد نهائي الأبطال.

وأمام جوزيه مهمة صعبة بإعادة روما إلى منصات التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام أكثر من 20 عاما، في حين أن هدفه القريب سيكون إعادة الذئاب إلى دوري أبطال أوروبا.