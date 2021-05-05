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بعد قيادته مانشستر سيتي إلى نهائي تاريخي.. أول تعليق لرياض محرز ورسالة للمسلمين

رياضة
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بعد قيادته مانشستر سيتي إلى نهائي تاريخي.. أول تعليق لرياض محرز ورسالة للمسلمين
Credit: PAUL ELLIS / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول تعليق له بعد أن قاد مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، أكد النجم الجزائري رياض محرز، أن الأهم الآن التركيز على نهائي البطولة، ووجه رسالة للصائمين قال فيها: "صحة فطوركم".

وكتب محرز عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بعد دقائق قليلة من نهاية إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان: "الطريق إلى النهائي الأهم الآن، الحمدلله"، حسب قوله.

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وعلق النجم الجزائري، الذي قاد السيتي إلى النهائي بتسجيل 3 أهداف في ذهاب وإياب المربع الذهبي،على تغريدته نفسها بالقول: "صحة فطوركم"، عل حد تعبيره.

وحقق السيتي الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين بعد أن كان قد تغلب عليه في الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذا الانتصار، حجز الفريق الإنجليزي أول مقعد له في نهائي دوري أبطال أوروبا، لينتظر الفائز من مباراة تشيلسي وريال مدريد.

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