رياض محرز يحلق بمانشستر سيتي إلى النهائي الأول له بدوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح مانشستر سيتي الإنجليزي بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في إياب نصف نهائي البطولة على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين.

وعلى أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، تقدم السيتي عند الدقيقة 11 عبر اللاعب الجزائري رياض محرز، ونجح "المواطنون" بالحفاظ على تقدمهم طيلة دقائق الشوط رغم المحاولات الخجولة للضيوف.

وفي الشوط الثاني، أطلق محرز رصاصة الرحمة على سان جيرمان بتسجيله الهدف الثاني، عند الدقيقة 63، ليسيطر اليأس والتوتر على لاعبي الفريق الفرنسي حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، وصل مانشستر سيتي لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بعد 10 سنوات من انطلاق المشروع الذي يقوده جهاز أبوظبي للاستثمار الذي وضع هدفا واضعا بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، ضاع حلم الفريق الفرنسي بتحقيق لقب دوري لأبطال لعام آخر، فرغم تغيير الكثير من المدربين وجلب أكبر اللاعبين في عالم كرة القدم إلا أن سان جيرمان لا يزال عاجزا عن تحقيق اللقب الأوروبي.

وسينتظر السيتي الفائز من مباراة تشيلسي وريال مدريد التي ستُلعب الأربعاء على أرضية ملعب "ٍستامفورد بريدج".