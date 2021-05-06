دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول نهاية الشهر الجاري، بعد فوزه بهدفين نظيفين في مرمى منافسه ريال مدريد الإسباني.

وسجل تيمو فرنر وماسون مونت هدفا النادي الإنجليزي في الدقيقتين 27 و85 خلال مباراة إياب نصف النهائي التي جرت على ملعب ستامفورد بريدج. وبذلك تكون نتيجة فوز تشيلسي في مباراتي الذهاب والعودة 3 – 1.

وكان تشيلسي مُسيطرًا على أحداث المباراة، بينما تألف حارس ريال مدريد تيبو كورتوا في صد العديد من الكرات الخطرة على مرماه.

وقام ريال مدريد بمناورات متكررة لإدراك التعادل دون أن تُسفر عن أهداف في مرمى الخصم، الذي أحبطت دفاعاته محاولات النادي الملكي.

ومن المقرر يلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي، في نهائي البطولة بمدينة إسطنبول في 29 مايو/ أيار. وهذا هو النهائي الإنجليزي الأول منذ 2008، وحينها خسر تشيلسي من مانشستر يونايتد.