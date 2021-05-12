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محمد صلا ح يكسر صمته بشأن القدس ويوجه رسالة لرئيس وزراء بريطانيا

رياضة
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محمد صلا ح يكسر صمته بشأن القدس ويوجه رسالة لرئيس وزراء بريطانيا
Credit: PAUL ELLIS / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قادة العالم، الثلاثاء، لوقف العنف وقتل المدنيين الأبرياء، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس.

وقال صلاح في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أدعو جميع قادة العالم بمن فيهم رئيس وزراء الدولة التي كانت وطنا لي على مدار 4 سنوات لفعل كل ما بوسعهم للتأكد من إنهاء العنف وقتل المدنيين الأبرياء فورا، هذا يكفي"، حسب قوله.

وكان قد نشر اللاعب المصري تغريدة سابقة تضمنت صورة قديمة له أمام المسجد الأقصى وذلك في إطار التطورات التي تشهدها المدينة.

وتعرض صلاح لهجوم لاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صمته تجاه الأحداث التي تشهدها مدينة القدس منذ أيام معتبرتين أنه لا يستحق لقب "فخر العرب".

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