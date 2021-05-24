دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي للمحترفين، الأحد، بعد فوزه على التعاون، في الجولة 29 من البطولة.

وقبل خوضه المباراة، كان رصيد الهلال 58 نقطة، متصدرًا بفارق 4 نقاط عن نادي الشباب، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي.

ورُغم فوز الشباب بخمسة أهداف لهدف في مباراته مع الفيصلي، إلا أن فوز الهلال بهدف مقابل لا شىء على التعاون حسم الدوري لصالحه.

وسجل هدف الزعيم نجمه بافيتيمبي غوميز، نجم الفريق وهداف الدوري للموسم الحالي.

واحتفل لاعبو الهلال بالفوز وسط حضور جماهيري في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وحصد الهلال لقب الدوري السعودي 17 مرة في تاريخه، آخرها الموسم الماضي.