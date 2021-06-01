ريال مدريد.. أسباب الأزمة في الفريق الملكي بعد نكسة شختار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس الكادر الفني للفريق بعد استقالة المدرب السابق الفرنسي زين الدين زيدان.

ونشر النادي بيانا أعلن فيه تعيين أنشيلوتي على رأس الكادر الفني للفريق خلال المواسم الثلاثة المقبلة، وذلك بعد استقالة زيدان.

وأعلن الريال أن حفل تقديم المدرب الإيطالي الجديد سيكون الأربعاء بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، فلورنتينو بيريز، قبل أن يُجري أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا عن بعد.

وشغل أنشيلوتي منصب المدير الفني للريال لموسمي 2012/2013 و2013/2014، وحقق مع الفريق اللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أعلن زيدان استقالته من تدريب الفريق الأسبوع الماضي وأوضح في رسالة لاحقة للجماهير عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.