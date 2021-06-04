أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اُعتقلت لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا في باريس، مساء الخميس، بتهمة الفساد والاحتيال الرياضي في مجموعة منظمة، حسبما أفاد مصدران فرنسيان لإنفاذ القانون لشبكة CNN.

تم القبض على لاعبة التنس واحتجازها مساء الخميس بتهمة "الفساد والاحتيال الرياضي في مجموعة منظمة، بشأن أفعال ربما ارتكبت في سبتمبر 2020"، وفقًا لمكتب المدعي العام في باريس.

وتحاول شبكة CNN الوصول إلى ممثل سيزيكوفا للتعليق.

وقال اتحاد التنس الروسي لوكالة الأنباء الروسية الحكومية (تاس)، إنه ينتظر الوثائق الخاصة بقضية القبض على لاعبة التنس الروسية.

"هذه قصة طويلة الأمد. هناك منظمة تحقق في المباريات المحددة المدة، وهذه القصة مستمرة منذ أكتوبر. وحتى يتم الكشف عن الوثائق المتعلقة بها، لا يمكننا فعل أي شيء، نحن ننتظر"، رئيس الاتحاد شاميل تاربيشوف أخبر "تاس".

كما ذكرت "تاس" أن السفارة الروسية في فرنسا تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق سيزيكوفا.

وأكد الاتحاد الفرنسي للتنس اعتقال سيزيكوفا، لكنه لم يتمكن من التعليق بسبب التحقيق الجاري.