دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجحت اللبنانية دارين بربر في حصد لقب غينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقها للرقم القياسي العالمي لأطول فترة في وضعية القرفصاء على حائط (فئة السيدات) – تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة. واستطاعت بربر تجاوز الحد الأدنى محققة 2 دقيقة 8.24 ثانية في حدث عقد صباح الجمعة (4 يونيو) بدبي.

وقالت دارين عقب تحقيقها للرقم القياسي العالمي، إن قصتها ألهمت الكثيرات طوال هذه الفترة "واليوم أوثقها في سجلات التاريخ آملة أن تلهم الملايين حول العالم."

وفي لقاء مع CNN بالعربية، أكدت دارين، مدربة الحياة واللياقة البدنية أن التجارب التي مرّت بها بعد الصدمة التي تعرضت لها جراء خسارتها رجلها جعلتها أقوى، قائلة إنها دخلت عالم الرياضة من أجل عملية اعادة التأهيل وغُرمت بها لأنها جعلت ثقتها بنفسها تكبر.

دارين، التي شاءت الصدف أن تحقق رقمًا قياسيًا عالميا في نفس الشهر الذي بُترت فيه رجلها عام 1993، دعت كل شخص إلى أن يفكر بطريقة إيجابية عن نفسه، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددة على أن ذلك سيحدث فرقًا كبيرًا في حياتهم.

يذكر أنه عقب محاولة تحقيق الرقم القياسي العالمي، كشفت "غينيس" عن إضافة تاريخية في سجلاتها تتضمن اعتماد تصنيفات عالمية جديدة من الأرقام القياسية المخصصة لأصحاب الهمم.

وقال طلال عمر، المدير الإقليمي لغينيس للأرقام القياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن التصنيفات الجديدة تأتي في إطار "الشمولية" إحدى القيم التي تقوم عليها المؤسسة العالمية.

وأضاف: "نعتقد بأن هذه التصنيفات ستؤمن مستوى عادلًا من المنافسة لهذه الشريحة المهمة من المجتمعات العالمية، وستعزز من وصول وتوثيق الكثير من القصص الملهمة لأصحاب الهمم إقليمياً ودولياً."