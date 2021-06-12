غاريث بيل يكشف مدى جاهزيته لمواجهة سويسرا ويتحدث عن دوره القيادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد قائد المنتخب الويلزي لكرة القدم، غاريث بيل، أنه جاهز لقيادة منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا مشددا على جاهزيته البدنية والفنية.

وقال بيل في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم : "أشعر أنني جاهز للمباريات، أنا في أوج جاهزيتي وأسجل الأهداف أثق بالمستوى الذي وصلت له".

أضاف قائد منتخب ويلز قائلا إن شارة القيادة تجعله أكثر مسؤولية لكن هذا لاي يعني أن القائد يتحمل المسؤولية 100% مشيرا إلى أن على الجميع مساعدته.

وستلتقي ويلز بسويسرا السبت في ثاني مباريات كأس أمم أوروبا 2020 بعد أن تمكنت إيطاليا من تحقيق فوز كاسح على تركيا بثلاثية نظيفةفي مباراة الافتتاح.