الاتحاد الدنماركي يُعلن أن إريكسن "استفاق" بعد إصابته بسكتة قلبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم أن لاعب المنتخب الوطني، كريستيان إريكسن، استفاق بعد سقوطه فجأة على أرضية الملعب في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

ونشر الاتخاد الدنماركي لكرة القدم تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيها أن إريكسن "استفاق" أثناء وجوده في المستشفى.

وأكد الاتحاد أن نجم خط الوسط الدنماركي يخضع للمزيد من الفحوصات في إحدى مستشفيات مدينة كوبنهاغن الدنماركية.

وكان قد أكد الاتحاد الدنماركي قبل دقائق قليلة أن حالة اللاعب استقرت بعد سقوطه على أرضية الملعب فجأة أثناء المباراة.