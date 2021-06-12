دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا، السبت، بعد إيقافها لمدة ساعة نتيجة سقوط مفاجئ للاعب الدنمارك، كريستيان إريكسن، وذلك بناء على طلب اللاعبين.

وكتب الاتحاد الأوروبي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بناء على طلب اللاعبين من الجانبين، وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا الليلة في تمام الساعة 8:30 بتوقيت وسط أوروبا".

وأضاف يويفا في بيانه: "سيتم لعب آخر 4 دقائق من الشوط الأول، وبعد ذلك ستكون الاستراحة لمدة 5 دقائق ثم استكمال الشوط الثاني".

وتابع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تم إيقاف المباراة لسبب طبي طارئ يتعلق بلاعب الدنمارك كريستيان إريكسن، واللاعب الآن في المستشفى ووضعه مستقر".

وقال يويفا أيضا إنه يتمنى الشفاء العاجل لإريكسن وشكرت الفريقين على سلوكهما الذي "يُحتذى به" وأشارت إلى أن مباراة روسيا وبلجيكا ستقام في موعدها.

وكان قد سقط إريكسن فجأة قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول بسبب إصابته بسكتة قلبية وتدخل الجهاز الطبي فورا وتم نقل اللاعب إلى المستشفى قبل أن يعلن الاتحاد الدنماركي أن اللاعب "استفاق".