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نشر الأحد ، 13 يونيو / حزيران 2021

ما الذي أنقذ حياة إريكسن.. وهل يُلام محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق المنتخب الإنجليزي فوزا ثمينا في قمة مباريات المجموعة الرابعة على نظيره الكرواتي بهدف نظيف، السبت، ليتصدر المجموعة مؤقتا.

وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة والأداء إذ قدم الفريقان 45 دقيقة مخيبة لجماهيرهما، إذ شكلت إنجلتر الخطورة مرة واحدة عبر تسديدة لفيل فودين ارتطمت بالقائم وكانت تلك الفرصة الوحيدة المحققة طيلة الشوط الأول للفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب "الأسود الثلاثة" بتسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق رحيمض ستيرلينغ عند الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وأصبح لاعب المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام أصغر لاعب في تاريخ اليورو يشارك في البطولة عبر تاريخها.

وتصدرت إنجلترا مجموعتها برصيد ثلاث نقاط في حين بقيت كرواتيا دون رصيد من النقاط في المجموعة مع تبقي مباراة بين إسكتلندا وتشيك.