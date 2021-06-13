دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستشهد بطولة كأس أمم أوروبا 2020 إقامة 3 مباريات الأحد، ستعلن عن بدء مشاركة 6 فرق في النسخة الحالية من البطولة، نقدم لكم كل ما تحتاج لمعرفته عن هذه المباريات.

إنجلترا وكرواتيا

ستقام مباراة إنجلترا وكرواتيا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات (13:00 بتوقيت غرينيتش) على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية، لندن.

ستدخل إنجلترا المباراة تحت ضغوط تحقيق الفوز الأول في البطولة بسبب ما تضمه من لاعبين مميزين ونظرا للضغط الإعلامي المحيط بالمنتخب منذ ما قبل الإعلان عن القائمة الرسمية، وسيسعى فريق "الأسود الثلاثة" لمواصلة تفوقه على كرواتيا التي فاز عليها في دوري أمم الأوروبية في 18 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2018.

من جانبه، يطمح المنتخب الكرواتي لتكرار فوزه على إنجلترا في كأس العالم 2018 بهدفين مقابل هدف وحيد، والذهاب بعيدا في بطولة قد تكون الأخيرة للكثير من النجوم الذين صنعوا مجدا جديدا لكرواتيا على مدار الأعوام القليلة الماضية.

لا يزال من غير المؤكد مشاركة قلب دفاع مانشستر يونايتد هاري ماغواير وجناح أرسنال بوكايو ساكا، بسبب الإصابة، وذلك بعد أن افتقد المنتخب الإنجليزي جهود ظهير ليفربول الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد، في حين تخلو قائمة كرواتيا من الإصابات.

النمسا ومقدونيا الشمالية

ستخوض مقدونيا الشمالية غمار كأس أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، وستقام مباراتها مع النمسا لحساب المجموعة الثالثة، على أرضية ملعب بوخارست الدولي في رومانيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات (16:00 بتوقيت غرينيتش).

من جانبها، تطمح النمسا إلى تحقيق 3 نقاط مهمة لها في البطولة ستساعدها على تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها في البطولة الأوروبية.

وقد تشهد مباراة الأحد أول انتصار لكلا الفريقين في البطولة الأوروبية، إذ لم يسبق لأي فريق منهما تحقيق الفوز في هذه المسابقة.

هولندا وأوكرانيا

سيلتقي المنتخبان لأول مرة في مباراة رسمية، على أرضية ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات (19:00 بتوقيت غرينيتش).

ستحاول هولندا الغائبة عن الحضور في البطولات الكبرى منذ 7 سنوات تحقيق فوز يبعث برسالة لبقية الفرق بأن الكرة الهولندية لم تمت وأن المنتخب الهولندي وإن تراجع مستواه فإنه يبقى أحد كبار القارة الأوروبية والمنافسين على اللقب، ويرى الهولنديون أن مباراة أوكرانيا ستكون الأكثر صعوبة وأهمية في المجموعة وأن تحقيق الفوز على المنتخب الأوكراني سيمثل قفزة نوعية نحو التأهل إلى الدور الثاني.

بالمقابل، تسعى أوكرانيا تحت قيادة أسطورتها أندريه شيفشينكو إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها بالبطولة الأوروبية وتحقيق الانتصار التاريخي الأول لها على هولندا.

وتدخل هولندا المباراة بغيابات مؤثرة جدا على صعيد خط الدفاع، إذ يغيب قلب دفاعها وقائدها فيرجل فان دايك لعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالإضافة إلى قلب الدفاع الآخر ماتياس دي ليخت الذي لن يكون جاهزا للمباراة الأولى بسبب الإصابة في حين خسر المنتخب الهولندي أيضا جهود حارسه الأساسي، جاسبر سيليسين، للإصابة.