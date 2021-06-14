أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وكيل أعمال اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، أن نجم نادي إنتر ميلان بدا في "مزاج جيد" بعد يومين من سقوطه على أرضية الملعب نتيجة أزمة قلبية في مباراة الدنمارك وفنلندا ضمن بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

وقال وكيل أعمال اللاعب الدنماركي، مارتن شووتز، في بيان لصحيفة "Gazette": "لقد تواصلنا هذا الصباح (الأمس)، وكان يمازحني وظهر في مزاج جيد، وجدته بخير، كلنا نريد أن نفهم ما حصل معه وهو يريد ذلك".

وأضاف شوتز قائلا: "يجري الأطباء الفحوصات اللازمة لكن الأمر سيستغرق وقتا"، وأكد أن إريكسن كان يبتسم مع قائد المنتخب، سيمون كاير والمساعدين وشدد وكي أعماله على "أنه سعيد"، حسب قوله.

وبرر وكيل أعمال اللاعب الدنماركي سعادته مشيرا إلى أن السبب يعود إلى "إدراكه حجم الحب الذي يحيط به، لقد تلقى رسائل من أرجاء العالم كافة، لقد أسعدته تلك الرسائل القادمة من عالم إنتر ميلان، ليس من زملائه اللاعبين فحسب بل من الجماهير أيضا".

وأضاف شوتز قائلا عن إريكسن: "كريستيان لا يستسلم، هو وعائلته يودان تقديم الشكر للجميع" وتابع: "نصف العالم تواصل معنا"، وأردف: "الجميع كان قلقا، الآن عليه أن يستريح، زوجته ووالداه معه، وسيبقى الإثنين تحت المراقبة وربما الثلاثاء أيضا، لكن بجميع الأحوال هو يدعم زملاءه أمام بلجيكا".

وكان قد أعلن مدرب الدنمارك كاسبر يولماند، أن اللاعب اتصل بزملائه وأشار إلى أنه يعلم أن وضعم النفسي أسوأ من وضعه واطمأن على لاعبي منتخب بلاده.