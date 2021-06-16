بعد تصرف مشابه من رونالدو.. بوجبا يزيل زجاجة "جعة" خلال مؤتمر صحفي

لماذا فازت فرنسا على ألمانيا وهل كانت نتيجة البرتغال خداعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في حركة مماثلة لما قام به النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أزال لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا زجاجة جعة من أمامه خلال مؤتمر صحفي عقده بعد فوز فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف.

وأقدم بوغبا على إزالة زجاجة الجعة التي كانت أمامه على الطاولة خلال المؤتمر الصحفي دون أن يدلي بأي تعليق على الموضوع.

وكان قد قام رونالدو بإزالة زجاجتي "كوكا كولا" في مؤتمر صحفي عقده قبل مباراة البرتغال وهنغاريا التي فاز فيها منتخب بلاده بثلاثية نظيفة.

ورفع النجم البرتغالي زجاجة مياه وقال: "مياه"، باللغة البرتغالية، في إشارة إلى أن على الناس تناول المياه لا المشروبات الغازية.

وكان قد فاز بوغبا بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وألمانيا التي انتهت بهدف نظيف للفرنسيين سجله مدافع ألمانيا ماتس هوملز بالخطأ في مرمى فريقه.