هونغ كونغ (CNN)-- قالت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، سيكو هاشيموتو، للصحفيين يوم الجمعة، إن منظمي الأولمبياد سيحاولون استيعاب الجمهور، لكنهم قد يضطرون إلى إلغاء حضورهم في اللحظة الأخيرة.

وستلتقي اللجنة مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية وحكومة طوكيو، لاتخاذ قرار بشأن الجمهور الأسبوع المقبل.

في وقت سابق من اليوم، قال كبير مستشاري الحكومة اليابانية لمكافحة فيروس كورونا، شيغيرو أومي، لقادة طوكيو 2020 إن إقامة الألعاب بدون متفرجين يشكل أقل المخاطر.

وسأل العديد من الصحفيين هاشيموتو عن سبب استمرار النظر في اتباع نصيحة أومي، فردت قائلة إن اللجنة المنظمة لا تزال تستكشف ما إذا كان من الممكن استيعاب أولئك الذين ما زالوا يرغبون في الحضور.