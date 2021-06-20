دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز المنتخب الألماني على منافسه البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

أهدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول هدف في المباراة لمنتخب بلاده في الدقيقة 15، قبل أن يرد المنتخب الألماني بهدفين في الدقيقتين 35 و39، سكنا بالخطأ الشباك عن طريق لاعبي البرتغال روبن دياز ورافاييل جوريرو.

وعزز المانشافت صدارته في الشوط الثاني، بهدفين لكاي هافيرتز وروبن غوسنس في الدقيقتين 51 و60.

وعاد المنتخب البرتغالي لتسجيل هدفه الثاني بقدم دييغو جوتا في الدقيقة 67.

وبالنسبة لترتيب المجموعة السادسة، أصبح لدى المنتخب الألماني 3 نقاط فى المركز الثالث، وتوقف رصيد البرتغال عند 3 نقاط بالمركز الثاني، بينما تتصدر فرنسا بـ 4 نقاط، والمجر نقطة واحدة.