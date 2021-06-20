ظهير ألمانيا الطائر.. من هو روبن جوسنز الذي دمر البرتغال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت الظهير الهجومي الأيسر لألمانيا الأنظار في المباراة التي جمعت "المانشافت" بنظيره البرتغالي السبت، فمن هو روبن غوسينز، الذي تفاخر مدرب ألمانيا بمنحه الفرصة؟

لم يكن أحد ربما قبل المباراة يتوقع أن يفوز غوسينز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لتسجيله هدفا وصناعته آخر ومشاركته المباشرة في هدف أيضا، لكن خطة المدرب الألماني، يواكيم لوف، أتت ثمارها، فكان هدفه الأساسي تحرير غوسينز وكيميخ على الأطراف من رقابة أظهرة البرتغال عبر تحركات لا مركزية في العمق من جانب المهاجمين الثلاثة.

ونتيجة لأدائه المذهل والذي لا يوازيه بين الأظهرة سوى أداء الهولندي، دينزيل دومفريس، تصدر اسم جوسنز الصحف حول العالم الأحد، وربما كانت مصادفة أن ينحدر الظهير الألماني من أصول هولندية مشتركة، إذ إن والده هولندي ووالدته ألمانية ويحمل جوازي سفر هولندا وألمانيا لكنه اختار اللعب مع منتخب ألمانيا.

بدأ جوسنز مسيرته في كرة القدم مع فرق الفئات السنية في نادي فيتيس الهولندي بعد أن فشل باختبارات نادي بروسيا دورتموند الألماني في يوليو/تموز من عام 2012، وبعد ذلك بعامين أُعير إلى نادي دورديخت الهولندي وظهر للمرة الأولى كلاعب كرة قدم محترف في 17 يوليو/تموز من عام 2014.

سجل الظهير الألماني الأيسر هدفه الأول مع فريقه في 7 فبراير/شباط من العام نفسه وساهم بوصول فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الهولندي بعد غياب 19 عاما، ومع نهاية الموسم تم تجديد إعارة غوسنز لعام آخر ولعب مباراته الأولى في دوري الدرجة الممتازة الهولندي في 9 أغسطس/آب من عام 2014، وسجل هدفه الأول في الدوري الهولندي في سبتمبر/أيلول من العام نفسه على إكسيليسيور.

لفت غوسنز أنظار نادي هيركوليس الهولندي والذي أقدم على شراء عقد اللاعب مجانا عام 2015 وبقي في صفوفه حتى عام 2017 حين حدثت القفزة النوعية بحياته وانتقل 2 يونيو/حزيران إلى صفوف نادي أتلانتا الإيطالي.

لعب الظهير الألماني الأيسر أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا مع فريق غاسبريني في 18 سبتمبر/أيلول من عام 2019 ضد دينامو زغرب الكرواتي وسجل هدفه الأول في البطولة على شاختاردونيتسك الأوكراني في 11 ديسمبر/كانون أول من العام نفس، وربما كان أغلى أهدافه قبل كأس أمم أوروبا على ليفربول في ملعب أنفيلد الشهير يوم 25 نوفمبر/تشرين ثاني عام 2020.

وسجل الظهير الألماني الأيسر 91 هدفا في موسمين مع أتلانتا في الدوري الإيطالي ليصبح أكثر المدافعين تسجيلا في البطولة.

على صعيد المنتخب الألماني، استُدعي غوسنز للمرة الأولى في 25 أغسطس/آب من عام 2020، ولعب أول مباراة له كأساسي أمام منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية ليصبح عنصرا أساسيا في الفريق ويبرز في مواجهة البرتغال مؤخرا في البطولة التي قد تشكل منعطفا تاريخيا له إذا استمر بتقديم الأداء نفسه.