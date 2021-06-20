دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء في مباراة ألمانيا والبرتغال بعد أن جرى على طول الملعب في أقل من 15 ثانية عندما سجل الهدف الأول.

وكان رونالدو متواجدا في منطقة جزاء منتخب بلاده خلال ركنية للمنتخب الألماني قبل أن يندفع لاعبو البرتغال في هجمة عكسية بالوقت الذي جرى فيه النجم البرتغالي على طول الملعب.

وبينما كان يجري ديوغو يوتا للحصول على الكرة على الناحية اليسرى للهجوم البرتغالي اندفع رونالدو نحو العمق وتمركز في مكان يسمح له بتسجيل الهدف وتلقى التمريرة اللازمة من يوتا وسجلها في المرمى.

وانطلق النجم البرتغالي، البالغ من العمر 36 عاما، من منطقة جزاء فريقه عند الدقيقة 14 و4 ثوان قبل أن يصل إلى مرمى ألمانيا عند الدقيقة 14 و19 ثانية، ما يعني أنه جرى مسافة 92 مترا في أقل من 15 ثانية.

ويبلغ الزمان القياسي الخاص بالعداء الجامايكي التاريخي، يوسن بولت، بسباقات الـ100 متر 9 ثوان و58 جزءا من الثانية، ويبلغ متوسط الوقت المستغرق بالنسبة للإنسان لقطع مسافة 100 متر 14 ثانية وفقا لموقع "Trackspikes" البريطاني، ما يعني أن رونالدو قطع مسافة أقل بـ8 أمتار في الزمن نفسه تقريبا.

حسابيا بلغ متوسط سرعة النجم البرتغالي 23.4 كم/ساعة في حين أشارت تقارير صحفية إلى أن ذروة سرعته بلغت 32 كم/ساعة.

يذكر ان البرتغال كانت قد خسرت أمام ألمانيا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما في دور المجموعات لكأس أمم أوروبا السبت.