دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار تصريح للاعب منتخب هولندا السابق، رافائيل فان دير فارت، حول منتخب إسبانيا ردود فعل غاضبة من جانب لاعبي "لا روخا" وقد صدر آخرها عن قائد المنتخب ولاعب نادي برشلونة، سيرخيو بوسكيتس.

وكان قد قال فان دير فارت في تعليق على مباراة إسبانيا وبولندا: "إسبانيا فريق سيء، أتمنى أن نواجههم"، ليرد عليه لاعب وسط أتلتيكو مدريد، كوكي، قائلا إنه يتذكر فان دير فارت بسبب ظهوره في صورة احتفال أندريس إنييستا بهدف الفوز بكأس العالم على هولندا عام 2010.

من جانبه، رد بوسكتيس على تصريحات لاعب ريال مدريد السابق قائلا: "عندما تستخدم أوصافا كهذه فإنك تخسر أي معنى"، وأضاف: "لا أدري لمذا يتحدث هو كلاعب سابق بهذه الطريقة من أجل لحظة شهرة أو مجد، أعتقد أن الأمر مهين"، حسب قوله.

وتابع لاعب وسط برشلونة قائلا: "لقد أساء لنفسه، ويمكنني أن أسيء له بالحديث عن شخصيته، خلال صدامات عدة وقعت بيننا على مدار مسيرته والتي يتذكرها الجميع لكنني لن أفعل ذلك".

ولم يقدم المنتخب الإسباني الأداء المأمول منه في كأس أمم أوروبا 2020 إذ تعادل في مباراتين أمام السويد وبولندا على التوالي ولم يسجل سوى هدف وحيد في 3 مباريات ما جعله مطالبا بتحقيق الفوز على سلوفاكيا الأربعاء لضمان التأهل إلى الدور المقبل.