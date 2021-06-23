دبي، الإمارات العربية المتدة (CNN) – أكد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم، أحمد مجاهد، أن فرص مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو ليست كبيرة بسبب عدم ترحيب النادي.

وقال مجاهد في مداخلة عبر البرنامج الذي يقدمه اللاعب المصري السابق، أحمد شوبير، عن فرض صلاح بالمشاركة: "لا أريد أن أقول أنها معدومة، لكنها ليست كبيرة"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول في اتحاد الكرة قائلا: "حصل حوار مع محمد صلاح في معسكر المنتخب الأول وأبدى رغبة بالتواجد في الأولمبياد وأكد أنه مستعد لقيادة المنتخب في الاستحقاق".

وتابع مجاهد: "خاطبنا ليفربول وقلنا لهم إننا سنؤكد المواعيد بعد القرعة، وأكد مسؤولو النادي أن الأمر يعود للجهازين الفني والإداري".

وأضاف المسؤول المصري قائلا إن ليفربول "لم يرحب" بفكر مشاركة صلاح في الألعاب الأولمبية وكذل بالنسبة لبقية اللاعبين الأفارقة لأنهم سيشاركون في بطولة كأس أمم ألإريقيا التي ستقام منتصف الموسم، لكنه أكد أن الرد النهائي سيأتي خلال الأيام القليلة القادمة.

وبخصوص اللاعب مصطفى محمد، أشار مجاهد إلى أن نادي غلطة سراي التركي سيخوض مباريات بنفس توقيت الاستحقاق الأولمبي لذلك فإن فرص مشاركة اللاعب ليست كبيرة لكنها أكبر من فرص محمد صلاح، في حين سيشارك لاعب اتحاد جدة أحمد حجازي مع المنتخب.