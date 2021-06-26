دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدافع المنتخب الإيطالي، ليوناردو بونوتشي، أن لاعبي "الأتزوري" سيناقشون موضوع النزول على الركب تضامنا مع أصحاب البشرة الداكنة ضمن تقليد "حياة السود مهمة".

وقال بونوتيش في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة إيطاليا والنمسا عن موضوع النزول على الركبة قبل انطلاق المباراة: "عندما نذهب إلى الفندق ونجتمع لنقرر ما سنفعله بشأن "حياة السود مهمة" وهذا ما كان يجب أن نفعله قبل مباراة ويلز"، حسب قوله.

وأضاف مدافع إيطاليا المخضرم قائلا: "لم نقل إننا أفضل من غيرنا لكننا واثقون بما نقوم به مع مانشيني والنتائج أثبتت ذلك"، على حد تعبيره.

وكانت قد رفضت بعض المنتخبات القيام بحركة النزول على الركبة في إشارة إلى الوقوف ضد العنصرية بعد حادثة "جورج فلويد".

وستواجه إيطاليا النمسا ضمن ثاني مباريات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا 2020.