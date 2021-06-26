هالاند يكشف حقيقة إنفاقه نصف مليون يورو في مطعم يوناني

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- رد نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينغ هالاند، على تقرير زعم أنه أنفق 500 ألف يورو في مطعم خلال زيارة له إلى اليونان، مشيرا إلى أن التقرير غير صحيح.

ونشر صحفي الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر ليرد عليه هالاند الذي أعاد نشر التغريدة وعلق عليها قائلا: "أعتقد انهم نسوا الطبق الرئيسي... أخبار زائفة".

وقال الصحفي في تغريدته: "صحيفة سبورت تايم اليونانية المختصة بأخبار كرة القدم نشرت تقريرا قالت فيه إن مهاجم دورتموند إيرلينغ هالاند أنفق 500 ألف يورو في 6 ساعات بمطعم في جزيرة مايكونوس وترك إكرامية بقيمة 30 ألف يورو للعاملين هناك".

...I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ

ويعتبر هالاند أحد أبرز اللاعبين الواعدين على مستوى العالم إذ خطف الأنظار خلال السنوات الماضية مع الفريق الألماني وأصبح أحد الأكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا من ذلك الحين.