مصرع العداء القطري عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم لسباق 400 متر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق العداء القطري عبدالإله هارون، صاحب برونزية العالم لسباق 400 متر في 2017، الحياة عقب تعرضه لحادث سير، السبت.

ونعت اللجنة الأولمبية القطرية هارون، قائلة: "عداء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله".

ونقلت شبكة "Bein Sport" الرياضية القطرية عن أمين سر اتحاد القوى القطري، محمد عيسى الفضالة، قوله إن هارون توفي في حادث سير بالدوحة.

وأشار الفضالة إلى أن هارون كان يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الإصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وأعرب الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن حزنه العميق لنبأ وفاة هارون عن عمر يناهز 24 عامًا.

وحقق هارون، صاحب الرقم القياسي الوطني الذي حقق أفضل رقم له في 44.07 ثانية في سباق 2018، إنجازًا كبيرًا في 2015 عندما فاز بلقب بطولة الألعاب الآسيوية لسباق 400 متر عن عمر يناهز 18 عامًا، وسجل رقمًا قياسيًا في آسيا تحت 20 عامًا وهو 44.27.

في العام التالي، فاز باللقب الآسيوي داخل القاعة قبل أن يحصل على أول ميدالية عالمية له في بطولة العالم للصالات المغلقة في بورتلاند، حيث حصل على الميدالية الفضية.

وظهر للمرة الأولى في أولمبياد ريو جانيرو 2016، ووصل إلى الدور قبل النهائي.

أعاق تمزق في وتر الورك استعداداته لبطولة العالم لألعاب القوى 2019 على أرض الوطن في الدوحة ، حيث شارك في السباقات.

وُلد هارون، الأكبر من بين خمسة أشقاء، في السودان، حيث مارس في البداية الملاكمة وكرة القدم.

ولاحظ مدرس إمكاناته في الركض وهو يبلغ من العمر 16 عامًا، في أول سباق له 400 متر على الإطلاق، حيث ركض في 49 ثانية، بحسب اتحاد ألعاب القوى الدولي.