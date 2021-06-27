دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أحدثت صورة المهاجم الإيطالي السابق، جانلوكا فيالي، وهو يحتفل بهدف تقدم إيطاليا على النمسا السبت، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب المعركة الرابحة التي خاضها ضد سرطان البنكرياس.

وظهر فيالي وهو يصرخ في وجه المدرب روبيرتو مانشيتي ويهم باحتضانه بعد تسجيل البديل فيدريكو كييزا الهدف الأول في الشوط الإضافي الأول لإيطاليا أمام النمسا.

جانلوكا فيالي ( أسطورة تشيلسي) يعمل ضمن طاقم المنتخب الإيطالي مع المدرب روبرتو مانشيني. في عام 2020، إنتصر على مرض السرطان، وذلك بعد أن خضع لجسلات العلاج الكيميائي لمدة 17 شهرًا. بعد تسجيل كييزا هدف إيطاليا الأول، بهذا الشكل الجنوني إحتفل مع مانشيني. صور نحب أن نراها 💙. https://t.co/ffqL05CdL7

وكان قد عانى فيالي، الذي أصبح أحد أعضاء الكادر الفني لمنتخب إيطاليا، من سرطان البنكرياس وخاض رحلة علاج استمرت 17 شهرا لمواجهته ونجح بالانتصار عليه عام 2020.

وكان لهذا الظرف الصحي الوقع الأكبر بانتشار الصورة التي أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول بعض المغردين صورة تجمع بين مانشيني وفيالي عندما كانا لاعبان في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي.

ونجحت إيطاليا بالعبور إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا بعد فوز صعب على النمسا بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ فشلت بتسجيل الأهداف على مدار 90 دقيقة ليحتكم الفريقان للشوطين الإضافيين حين سجل كييزا الهدف الأول وأضاف البديل الثاني ماتيو بيسينا، في حين كللت النمسا بطولتها التاريخية بهدف سجله ساسا كالادزيتش في أول مباراة في الأدوار الإقصائية ببطولة كبرى للفريق النمساوي.

يذكر أن "ألأتزوري" سينتظر الفائز من مباراة بلجيكا والبرتغال التي ستلعب الأحد، لمواجهة في الدور ربع النهائي.

نستعرض فيما يلي بعض التعليقات على الصورة:

فيالي ابننا 💙💙 https://t.co/yg6DlCQJ6t

فرحته بقلبي ، جيانلوكا فيالي 😍😍❤ https://t.co/fRdHUiH0Ch