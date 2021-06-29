بسبب كورونا.. نقل كأس العالم للكريكيت من الهند إلى دولتين عربيتين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تقرر نقل كأس العالم الـ20 للكريكيت إلى الإمارات وسلطنة عُمان بسبب الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورورنا في الهند وفق ما أعلنه المجلس الدولي للكريكيت الثلاثاء.

وستقام البطولة بين 17 أكتوبر/تشرين أول و14 نوفمبر/تشرين ثاني وستلعب على أربعة ملاعب مختلفة، وهي ستاد دبي الدولي وملعب الشيخ زايد في أبوظبي وملعب الشارقة وملعب أكاديمية عُمان للكريكيت.

وجاء في بيان المجلس: "في الوقت الذي نحن حزينون جدا لأن البطولة لن تقام في الهند، يجب إقامة البطولة في دولة أثبتت قدرتها على استضافة محافل دولية في بيئة آمنة".

وقال الأمين العام لمجلس التحكم للكريكيت في الهند، جاي شاه، إن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا في الهند يشير إلى أن إقامة البطولة في البلاد ستمثل "خطرا صحيا".

وكان المقرر أن تقام البطلوة في أستراليا في أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثاني من عام 2020 لكنها تأجلت حتى العام الجاري بسبب تفشي الجائحة.

وكان قد أعلن المجلس في أغسطس/آب من العام الماضي أنه سينقل البطولة إلى الهند.