رسالة عاطفية من مبابي لجماهير فرنسا: "لقد فشلت وسيكون النوم صعبا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم لاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي اعتذاره لجماهير منتخب بلاده بعد إهدار ركلة ترجيحية أقصت فرنسا من دور الـ16 لكأس أمم أوروبا أمام سويسرا، واصفا الحزن بـ"الهائل".

وقال مبابي في منشور عبر صفحته على إنستغرام بعد المباراة بدقائق: "لم نصل إلى هدفنا، أعتذر على إهدار ركلة الترجيح أردت أنا أساعد الفريق لكنني فشلت".

وأضاف اللاعب الفرنسي الشاب قائلا: "سيكون من الصعب علي النوم لكن لسوء الحظ هذا ما يحدث في هذه الرياضة التي أحب للغاية".

وختم مبابي قائلا: "أعلم أنكم كجماهير حزينون لكنني أود أن أشكركم على الدعم وعلى ثقتكم بنا، الأمر ألأكثر أهمية أننا سنستفيق أكثر قوة في السنوات القليلة المقبلة، تهانينا لسويسرا وتمنياتنا لهم بالتوفيق"، حسب قوله.

وكان قد أهدر اللاعب الفرنسي ركلة الترجيح الحاسمة لمنتخب بلاده بعد مباراة ماراثونية ومتقلبة أمام سويسرا ليود بطل العالم، منتخب فرنسا، البطولة من دور الـ16 على عكس التوقعات التي كانت ترشحه لحصد اللقب القاري.