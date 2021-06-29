دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف النجم المصري، محمود تريزيجيه، عن تلقيه عرض من ناد سعودي براتب كبير لكن نادي قاسم باشا التركي رفض بيعه، وكشف قصة عدم ذهابه إلى أنتر ميلان والأسباب التي أدت لرفضه الصفقة.

وقال تريزيجيه، الذي يلعب في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، في مقابلة عبر قناة الأهلي مع اللاعب المصري السابق إسلام الشاطر: "تلقيت عرضا من نادي خليجي بـ5 مليون يورو في السنة من السعودية لكن النادي رفض بيع عقدي"، حسب قوله.

وأضاف عن قرب انتقاله إلى إنتر ميلان: "بعد كأس العالم روسيا 2018 أنهيت المباراة وكنت ذاهبا إلى إيطاليا لتوقيع العقد وكنا قد اتفقنا على كل شيء وكان عدد المحترفين قليل فقالوا لي ستلعب مع بارما لكن عقدك مع إنتر ميلان وعندما تلعب سنة ستصبح وكأنك إيطالي لكنني رفضت لأن الأموال كانت فيها مشاكل بالنسبة لي وبقيت في صفوف قاسم باشا"، على حد تعبيره.

وعن تعاقد أستون فيلا معه قال تريزيجه: "قدم لي النادي عرضين من ناد سيدفع 15 وأستون فيلا الذي كان سيدفع 9 مليون يورو"، مشيرا إلى أنه كان سيحصل على 10% في حال انتقاله إلى النادي الأول، وقال له ناديه حينها: "ستأخذ فلوسك وتذهب لتلعب مع نادي سامبدوريا".

وكشف اللاعب المصري أنه رفض العرض المقدم من النادي الإيطالي وفضل الذهاب وخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا.