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مع فوز إنجلترا على أوكرانيا.. اكتمال المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا يورو 2020

رياضة
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لاعب خط وسط إنجلترا جوردان هندرسون يحتفل مع زملائه بعد تسجيله الهدف الرابع للفريق خلال مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020 بين أوكرانيا وإنجلترا على الملعب الأولمبي في روما في 3 يوليو 2021
Credit: ALESSANDRO GAROFALO/POOL/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- هزمت إنجلترا أوكرانيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، لتنتقل إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل المنتخب الإنجليزي، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال البطولة، إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1996.

وبهذا الفوز، انضمت إنجلترا إلى الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا في المربع الذهبي للمنتخبات الأربعة الأخيرة المتنافسة على لقب البطولة.

وستلتقي إيطاليا مع إسبانيا في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء، وستلتقي إنجلترا مع الدنمارك في الدور قبل النهائي الثاني يوم الأربعاء. وستقام المباراتان على استاد ويمبلي في لندن.

كما ستقام مباراة نهائي البطولة يوم 11 يوليو/ تموز في استاد ويمبلي.

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