أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- هزمت إنجلترا أوكرانيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، لتنتقل إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل المنتخب الإنجليزي، الذي لم يتلق أي هزيمة خلال البطولة، إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 1996.

وبهذا الفوز، انضمت إنجلترا إلى الدنمارك وإيطاليا وإسبانيا في المربع الذهبي للمنتخبات الأربعة الأخيرة المتنافسة على لقب البطولة.

وستلتقي إيطاليا مع إسبانيا في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء، وستلتقي إنجلترا مع الدنمارك في الدور قبل النهائي الثاني يوم الأربعاء. وستقام المباراتان على استاد ويمبلي في لندن.

كما ستقام مباراة نهائي البطولة يوم 11 يوليو/ تموز في استاد ويمبلي.