رئيس الاتحاد الأوروبي يتحدث عن نظام بطولة يورو 2020: لن نطبقه مجددا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أليكساندر شيفرين، أن بطولة كأس أمم أوروبا لن تقام بنفس نظام النسخة الحالية في مدن عدة وذلك كون الأمر ليس عادلا للجماهير.

وقال شيفرين في تصريحات لقناة "BBC" البريطانية: "إذا سألتني لن أدعم هذا النظام مجددا، أعتقد أنه صعب التطبيق، فمن غير الصحيح أن تجبر بعض الفرق على السفر 10 آلاف كيلومتر على حين تسافر أخرى 1000 كيلومتر على سبيل المثال".

وتابع رئيس اليويفا قائلا: "الأمر غير عادل بالنسبة للجماهير فبعضها كان يجب أن يحضر إل روما ثم بعد ذلك بيومين عليه أن يتجه إلى باكو، في رحلة تستغرق 4 ساعات ونصف"، حسب قوله.

وأضاف شيفرين قائلا: "من الصعب تطبيق الفكرة، إنها فكرة مثيرة للاهتمام لكن تطبيقها صعب، لا أعتقد أننا سنتبع هذا النظام مجددا"، على حد تعبيره.

وتستضيف 11 مدينة مباريات كأس أمم أوروبا 2020 في حين ستلعب المباراة النهائية للمسابقة على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية، لندن، الأحد.

وكان قد أثار خوض إنجلترا معظم مبارياتها على أرضية ملعب "ويمبلي" جدلا وانتقادات واسعة وتساؤلات حول عدالة إقامة البطولة بهذا الشكل.