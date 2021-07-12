مشجعون إنجليز يعتدون على إيطاليين.. مقطع فيديو يثير غضبا واسعا

إيطاليا تنتفض من تحت الأنقاض وتتربع على عرش أوروبا.. كيف تحقق الحلم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من المشجعين الإنجليز على إيطاليين بعد خسارة المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا 2020.

وأظهرت لقطات من ملعب ويمبلي مشجعين إنليز وهم يقومون بالاعتداء بالضرب على مشجعين إيطاليين بعد نهاية المباراة بفوز غيطاليا بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأثار تداول المقطع ردود فعل غاضبة من جانب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين طالوا بحرمان إنجلترا من المشاركة بالبطولات القادمة بسبب سلوك مشجعيها.

وكان قد خسر المنتخب الإنجليزي نهائي كاس أمم أوروبا أما نظيره الإيطالي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

وكانت قد شهدت المباراة أعمال شغب قبل المواجهة إذ اخترق عدد من المشجعين الحواجز الأمنية المحيطة بالملعب واقتحموا الملعب.