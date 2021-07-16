الأسوأ منذ عقود.. فيضانات كارثية تودي بحياة 40 شخصًا على الأقل في ألمانيا

برلين، ألمانيا (CNN)-- تعهدت اتحادات كرة القدم في ألمانيا بتقديم 3 ملايين يورو (3.5 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات في بلادهم.

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم ودوري كرة القدم الألماني، في بيان مشترك الجمعة: "صور الفيضانات والدمار، المدى الكامل لهذه الكارثة، تتركنا مصدومين ومذعورين. قلوبنا مع أقارب الموتى والمصابين وكثير من المحتاجين".

وأضاف البيان: "يعتزم الاتحاد الألماني لكرة القدم ودوري كرة القدم الألماني تقديم مساهمة مالية لمساعدة ضحايا الفيضانات - وهو ما فعلوه بعد الفيضانات في عام 2013 - من خلال إنشاء صندوق إغاثة بشكل مشترك بحجم ثلاثة ملايين يورو".

وتابع البيان: "هذا لن يكون قادرًا على تخفيف المعاناة الإنسانية. لكننا نأمل أن نتمكن معًا على الأقل من تقديم الدعم في بعض المجالات. نحن نعتبر التضامن في هذه الحالة المتأزمة أمرًا بديهيًا".

كانت السلطات الألمانية أعلنت يوم الجمعة أن 103 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في أعقاب هطول أمطار غزيرة اجتاحت البلاد، وما زال المئات في عداد المفقودين. وبذلك يرتفع عدد قتلى الفيضانات في جميع أنحاء أوروبا إلى 117.