دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر اللاعب الفرنسي، بول بوغبا، صورة تجمعه بصديقته، عارضة الأزياء البوليفية، زولاي بوغبا أو ماريا زولاي، وهي ترتدي الحجاب، ووجه التهنئة لمتابعيه بمناسبة عيد الأضحى.

وشارك بوغبا متابعيه صورة عبر صفحته الرسمية على إنستغرام ظهر فيها وصديقته وهما يرتديان لبسا موحدا، كتب لمتابعيه: "عيد بمارك إخوتي وأخواتي"، حسب قوله.

وظهرت صديقة بوغبا، وهي عارضة أزياء بويليفية، مرتدية الحجاب في أول ظهور لها عبر حساباتها أو حسابات زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحجاب يغطي رأسها.

ومن المعروف عن بوغبا أنه من اللاعبين المسلمين المتدينين وقد قام بإزالة زجاجة جعة كانت قد وضعت أمامه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد مباراة ألمانيا في كأس أمم أوروبا 2020.